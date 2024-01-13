Джоуї Бартон вчергове підтвердив, що хороший футболіст не завжди може адекватно орієнтуватись у світовій політиці.

Колишній півзахисник Манчестер Сіті Джоуї Бартон потрапив до чергового скандалу, захопившись критикою політики Ріші Сунака. 41-річний фахівець агресивно відреагував на візит прем'єр-міністра Великої Британії до Києва, розкритикувавши рішення допомагати Україні у боротьбі з російським агресором.

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Бартон у соціальній мережі Х (колись Твіттер) вибухнув недоумкуватими коментарями, демонструючи абсолютне нерозуміння процесів у світі.

"СРСР був нашим союзником у Другій світовій війні, хіба ні? 27 мільйонів жителів СРСР загинули. Якби не СРСР, то, скоріш за все, зараз ми б розмовляли німецькою. Не забувайте це".

"Ці українці настільки погані? Я думаю, що ці гроші – це ще одна зайва витрата. Це марнотратство, яке ми не можемо собі дозволити. Наша країна йде в прірву. До речі, я проти Путіна. Але я не проти Росії", – написав Бартон у соцмережі.

Нагадаємо, напередодні Велика Британія оголосила про найбільший пакет оборонної допомоги Україні від початку широкомасштабної війни. Крім того, Володимир Зеленський та Ріші Сунак підписали історичну угоду між країнами про співробітництво у сфері безпеки.

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Was the Soviet Union not an ally of ours in the Great War (WWI)



It was certainly an ally in WW2.



27 million Soviet people dying, suggest they did quite a bit of the heavy lifting.



If it wasn’t for those pesky Soviets, we’d likely be speaking German today.



Let’s not forget… — Joey Barton (@Joey7Barton) January 12, 2024

Are these Ukrainians this bad @georgegalloway ?



I think the money is another waste. A waste we cannot afford.



I agree this country is en route to the dogs.



Can you teach me more about this conflict?



I’m anti-Putin btw. Not anti-Russia.

https://t.co/vko1WFp8tH — Joey Barton (@Joey7Barton) January 13, 2024