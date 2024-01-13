"Я не проти Росії": екс-зірка Манчестер Сіті зганьбився недоумкуватими заявами через надання допомоги Україні
Джоуї Бартон вчергове підтвердив, що хороший футболіст не завжди може адекватно орієнтуватись у світовій політиці.
Колишній півзахисник Манчестер Сіті Джоуї Бартон потрапив до чергового скандалу, захопившись критикою політики Ріші Сунака. 41-річний фахівець агресивно відреагував на візит прем'єр-міністра Великої Британії до Києва, розкритикувавши рішення допомагати Україні у боротьбі з російським агресором.
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Бартон у соціальній мережі Х (колись Твіттер) вибухнув недоумкуватими коментарями, демонструючи абсолютне нерозуміння процесів у світі.
"СРСР був нашим союзником у Другій світовій війні, хіба ні? 27 мільйонів жителів СРСР загинули. Якби не СРСР, то, скоріш за все, зараз ми б розмовляли німецькою. Не забувайте це".
"Ці українці настільки погані? Я думаю, що ці гроші – це ще одна зайва витрата. Це марнотратство, яке ми не можемо собі дозволити. Наша країна йде в прірву. До речі, я проти Путіна. Але я не проти Росії", – написав Бартон у соцмережі.
Нагадаємо, напередодні Велика Британія оголосила про найбільший пакет оборонної допомоги Україні від початку широкомасштабної війни. Крім того, Володимир Зеленський та Ріші Сунак підписали історичну угоду між країнами про співробітництво у сфері безпеки.
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