Нападник Адана Демірспор Маріо Балотеллі продовжує вбивати свою репутацію. Італієць підтримав Палестину в конфлікті з Ізраїлем, незважаючи на терористичні атаки угруповання ХАМАС по мирній країні.

"Це ганьба": Ібра розніс Балотеллі за зруйновану кар'єру і протиставляє йому Леау

Як інформує Yenicag, Балотеллі опублікував в Instagram запис виступу прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Ердогана на Всесвітньому економічному форумі в 2009 році у відповідь на слова тодішнього президента Ізраїлю Шимона Переса про конфлікт із Палестиною. "Я пам'ятаю, як два колишні прем'єр-міністри вашої країни говорили, що були раді в'їхати в Палестину на танках. Знаходжу вкрай сумними оплески тому, що ви сказали. Багато людей було вбито. І я вважаю, що це абсолютно неправильно і негуманно", – сказав Ердоган на адресу Переса.

Нагадаємо, зараз Ердоган є президентом Туреччини і теж підтримує Палестину в конфлікті з Ізраїлем.

Після повернення в Адана Демірспор Балотеллі забив 2 м'ячі у 2 матчах чемпіонату країни.

"Життя українців священніші?": ЗМІ Ізраїлю критикують УЄФА, ФІФА та фанатів Селтіка – Зоря опинилася в центрі уваги