Перша Ліга: Чорноморець декласував Металург, Металіст 1925 переміг Кремінь, а Гірник-Спорт поступився Прикарпаттю

Перша ліга 2019/20, 30-й тур

Металіст 1925 – Кремінь – 4:2

Голи: Рібейро, 26, Шершень, 29, Ямполь, 38, Цвіренко, 58 – Лобода, 8, Кривенко, 86

Металург – Чорноморець – 1:4

Голи: Черній, 73 – Яловенко, 47, 77, Хамелюк, 51, Михайліченко, 90

Гірник-Спорт – Прикарпаття – 2:4

Голи: Суханов, 74 (пен), 78 (пен) – Француз, 3, Барчук, 53, 55, Дитко, 66 (пен)

Незабитий пенальті: Герасимець, 30, (Г)

Кремінь розпочав матч жваво, а на 8 хвилині відзначився забитим м'ячем Лобода. Пізніше Металіст 1925 взяв ситуацію у свої руки та забив 4 м'ячі: Рібейро, Шершень, Ямполь та Цвіренко розписали по голу у ворота команди з Кременчука. Наприкінці матчу ще встиг відзначитись гравець Кременя Кривенко. Таким чином команда з Харкова посідає 7 місце у турнірній таблиці ПФЛ, а Кремінь зберіг свою прописку у Першій лізі – 13 місце.

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Металург та Чорноморець теж створили справжню гольову феєрію. Одесити впевнено почувалися у першому таймі. Яловенко відзначився ще до перерви, а на 51 хвилині забив Хамелюк у ворота клубу з Запоріжжя. Після цього Металург показав зуби та відзначився на 73 хвилині. Команда з Одеси не опустила руки та ще двічі засмутила господарів – Яловенко відзначився вдруге, жирну крапку поставив Михайліченко наприкінці матчу. Чорноморець фінішує десятим у цьому сезоні, а Металург посів 15 сходинку та зіграє перехідний матч з Альянсом за право виступати в Першій лізі.

Гірник-Спорт та Прикарпаття забили 6 голів на двох. Спочатку Француз вивів клуб з Івано-Франківська вперед, а вже по перерві Барчук відзначився дублем. Дитко вирішив добити Гірник-Спорт, забивши з пенальті на 66 хвилині. 0:4. Проте "гірники" все ж зібрали волю в кулак та відзначились двома голами, хоч і з пенальті. Прикарпаття посідає 12 сходинку в турнірній таблиці ПФЛ та уникає вильоту, Гірник-Спорт закінчує сезон на 9 місці.

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