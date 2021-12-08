Українські арбітри знову працюватимуть у третьому за престижністю єврокубковому турнірі.

Українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним відсудить матч Ліги конференцій Фейєнорд – Маккабі Хайфа, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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На лініях йому допомагатимуть Віктор Матяш та Олександр Жуков, а четвертим суддею працюватиме Віталій Романов.

Додамо, що результат матчу не сильно вплине на положення команд у групі: Фейєнорд з 11 очками очолює групу E та не втратить перше місце, а Маккабі Хайфа з 4 пунктами останній і не має шансів піднятись на другу сходинку. Поєдинок відбудеться 9 грудня, початок зустрічі о 22:00.

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