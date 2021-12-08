"Я радий результату цієї гри для моєї команди. Не має значення, хто забив. Ми забили, бо добре грали. У другому таймі ми грали на їхній половині 20 або 25 хвилин. Ми йшли вперед і не боялися Шахтаря, де є деякі відмінні гравці та відмінний тренер Де Дзербі, який як другий Гвардіола.

Шахтар – Шериф – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Вони мають дуже технічних гравців, але ми билися до кінця. Це важливо, що команда здобула такий результат. Ми завершили Лігу чемпіонів там, де хотіли. У цій кампанії ми справили велике враження. Ми зробили сенсацію у матчі з Реалом. Хотіли показати, що третє місце у групі не було випадковістю", – цитує Ніколова офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, саме Ніколов вкрав ймовірну першу перемогу Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021/22, забивши гол на 90+3 хвилині зустрічі.

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