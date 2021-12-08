Украинские арбитры снова будут работать в третьем по престижности еврокубковом турнире.

Украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным отсудит матч Лиги конференций Фейеноорд – Маккаби Хайфа, сообщает официальный сайт УАФ.

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На линиях ему будут помогать Виктор Матяш и Александр Жуков, а четвертым судьей будет работать Виталий Романов.

Добавим, что результат матча не сильно повлияет на положение команд в группе: Фейеноорд с 11 очками возглавляет группу E и не потеряет первое место, а Маккаби Хайфа с 4 пунктами последний и не имеет шансов подняться на второе место. Поединок состоится 9 декабря, начало встречи в 22.00.

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