Бакка класним асистом п'ятою пошив у дурні захисника та голкіпера і створив гол для Екамбі – нагадало диво-пас Гуті

Нападник іспанського Вільяреала Карлос Бакка став автором справжнього шедевру в поєдинку 24-го туру Ла Ліги проти Севільї (3:0).

На 45-й хвилині колумбієць у штрафному майданчику отримав передачу з глибини й одним дотиком залишив поза справами голкіпера та оборонця Севільї.

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М'яч потрапив до Токо Екамбі, якому залишилося лише влучити в порожні ворота з кількох метрів. Це камерунець завиграшки зробив і своєрідно відсвяткував гол.

Відзначимо, що цей м'яч став другим у матчі. До цього епізоду рахунок на користь "Жовтої субмарини" відкрив Гонсалес, а під завісу матчу завершив розгром нервіонців Альфонсо.

Цей асист Бакки нагадав легендарну передачу Гуті на Каріма Бензема у поєдинку Депортіво – Реал.