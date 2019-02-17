Бакка класним асистом п'ятою пошив у дурні захисника та голкіпера і створив гол для Екамбі – нагадало диво-пас Гуті

М'яч потрапив до Токо Екамбі, якому залишилося лише влучити в порожні ворота з кількох метрів. Це камерунець завиграшки зробив і своєрідно відсвяткував гол.
Відзначимо, що цей м'яч став другим у матчі. До цього епізоду рахунок на користь "Жовтої субмарини" відкрив Гонсалес, а під завісу матчу завершив розгром нервіонців Альфонсо.
Цей асист Бакки нагадав легендарну передачу Гуті на Каріма Бензема у поєдинку Депортіво – Реал.
Ekambi scores by tapping the ball into an empty net and stand-still only to honour the assist from Bacca who enjoyed both a defender & the keeper with a wonderful backheel pass who then celebrated the goal and his effort in style. #TeamWork#VillarrealSevillaFCpic.twitter.com/2DGoWam2E8