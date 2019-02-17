Бакка классным ассистом пятой оставил в дураках защитника и голкипера и создал гол для Экамби – напомнило чудо-пас Гути

Мяч попал к Токо Экамби, которому осталось лишь попасть в пустые ворота с нескольких метров. Это камерунец играючи сделал и своеобразно отпраздновал гол.
Отметим, что этот мяч стал вторым в матче. До этого эпизода счет в пользу "Желтой субмарины" открыл Гонсалес, а под занавес матча завершил разгром нервионцев Альфонсо.
Этот ассист Бакки напомнил легендарную передачу Гути на Карима Бензема в поединке Депортиво – Реал.
Ekambi scores by tapping the ball into an empty net and stand-still only to honour the assist from Bacca who enjoyed both a defender & the keeper with a wonderful backheel pass who then celebrated the goal and his effort in style. #TeamWork#VillarrealSevillaFCpic.twitter.com/2DGoWam2E8