Бакка классным ассистом пятой оставил в дураках защитника и голкипера и создал гол для Экамби – напомнило чудо-пас Гути

Нападающий испанского Вильярреала Карлос Бакка стал автором настоящего шедевра в поединке 24-го тура Ла Лиги против Севильи (3:0).

На 45-й минуте колумбиец в штрафной получил передачу из глубины и одним касанием оставил не у дел голкипера и защитника Севильи.

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Мяч попал к Токо Экамби, которому осталось лишь попасть в пустые ворота с нескольких метров. Это камерунец играючи сделал и своеобразно отпраздновал гол.

Отметим, что этот мяч стал вторым в матче. До этого эпизода счет в пользу "Желтой субмарины" открыл Гонсалес, а под занавес матча завершил разгром нервионцев Альфонсо.

Этот ассист Бакки напомнил легендарную передачу Гути на Карима Бензема в поединке Депортиво – Реал.

