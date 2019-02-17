Валенсія та Еспаньйол розійшлися миром: 24-й тур Прімери, матчі неділі

В рамках 24-го туру іспанського чемпіонату Валенсія не змогла перемогти Еспаньйол.

Чемпіонат Іспанії 2018/2018, 24-й тур

Валенсія – Еспаньйол – 0:0

Вилучення: Хаві Лопес, 90+5 (друга жовта)

Вільяреал – Севілья – початок о 19:30

Бетіс – Алавес – початок о 21:45

Валенсія у рідних стінах приймала Еспаньйол, домінуючи протягом усього матчу. Перший реальний шанс відзначитись "кажани" втратили на 36-й хвилині, коли Гамейро влучив у штангу. На 49-й міг забити Гарай, але його замикання подачі з кутового пройшло поруч з каркасом воріт. Потужний удар Парехо на 62-й парирував Дієго Лопес, а інші постріли господарів точними не були. Левантійці тиснули зі всіх сил, але каталонська команда зуміла витримати всі атаки – фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, Валенсія набрала 32 очки та піднялася на восьму сходинку в турнірній таблиці. Еспаньйол з 29 заліковими балами йде тринадцятій сходинці.