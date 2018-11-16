Бакайоко запевнив, що його невдалий період у Мілані позаду

Півзахисник Мілана Тьємуе Бакайоко впевнений, що надалі він буде показувати значно кращу гру, ніж на початку сезону 2018/19.

"Я взяв трохи часу, щоб зробити кілька маленьких кроків. Думаю, що в останніх матчах люди бачили дуже хорошого Бакайоко.

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Кесс'є дуже допомагає мені. Він дуже добра людина, але інші партнери також поруч зі мною. Я близько спілкуюсь з усіма, в тому числі Леонардо, Мальдіні та Гаттузо.

Ось чому я був здатний показати на тренуваннях та під час матчів свої здібності: вони багато очікують від мене, це нормально. Зараз сподіваюсь, що всі разом ми продовжимо рости.

Я не став сильнішим, ніж місяць тому. Я був таким самим гравцем, коли тільки перейшов. Зараз відчуваю себе в команді краще. Я також краще розумію свою позицію на полі", – сказав Бакайоко клубному каналу Мілана.

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