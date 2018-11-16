Бакайоко заверил, что его неудачный период в Милане позади

Полузащитник Милана Тьемуе Бакайоко уверен, что в дальнейшем он будет показывать значительно лучшую игру, чем в начале сезона 2018/19.

"Я взял немного времени, чтобы сделать несколько маленьких шагов. Думаю, что в последних матчах люди видели очень хорошего Бакайоко.

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Кессье очень помогает мне. Он очень хороший человек, но другие партнеры также рядом со мной. Я близко общаюсь со всеми, в том числе Леонардо, Мальдини и Гаттузо.

Вот почему я был способен показать на тренировках и во время матчей свои способности: они много ожидают от меня, это нормально. Сейчас надеюсь, что все вместе мы продолжим расти.

Я не стал сильнее, чем месяц назад. Я был таким же игроком, когда только перешел. Сейчас чувствую себя в команде лучше. Я также лучше понимаю свою позицию на поле", – сказал Бакайоко клубному каналу Милана.

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