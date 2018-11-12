Шевченко – автор найкращого гола в історії Мілана у ворота Ювентуса: результати голосування

Наставник збірної України Андрій Шевченко отримав визнання від тіфозі Мілана. Гол українця у ворота Ювентуса визнаний найкращим в історії протистоянь туринців з Міланом.

Екс-форвард Мілана, а нині головний тренер збірної України Андрій Шевченко став переможцем у цікавому голосуванні.

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Тіффозі "россонері" назвали гол українця найкращим в історії матчів між Ювентусом та Міланом, інформує офіційний Twitter міланського клубу.

Гол, який став переможцем, Шевченко забив 9 грудня 2001 року. Українець дальнім ударом вразив "дев'ятку" воріт Буффона.