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Шевченко – автор найкращого гола в історії Мілана у ворота Ювентуса: результати голосування

11 листопада 23:40 724 Читать на русском
Шевченко – автор найкращого гола в історії Мілана у ворота Ювентуса: результати голосування
Андрій Шевченко / фото: ФК Мілан

Наставник збірної України Андрій Шевченко отримав визнання від тіфозі Мілана. Гол українця у ворота Ювентуса визнаний найкращим в історії протистоянь туринців з Міланом.

Екс-форвард Мілана, а нині головний тренер збірної України Андрій Шевченко став переможцем у цікавому голосуванні.

Мілан – Ювентус: чому Шевченко – досі символ величного дербі в Італії

Тіффозі "россонері" назвали гол українця найкращим в історії матчів між Ювентусом та Міланом, інформує офіційний Twitter міланського клубу.

Гол, який став переможцем, Шевченко забив 9 грудня 2001 року. Українець дальнім ударом вразив "дев'ятку" воріт Буффона.

Італія12 турСан-Сіро (Мілан)

Мілан - Ювентус: Неділя 11 листопада 2018

Мілан
Матч завершено
0 : 2
Ювентус
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