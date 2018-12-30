Бакайоко прокоментував своє майбутнє

Англія — 15:57 30
-
Челсі на виїзді мінімально переміг Крістал Пелас
-
Роналду знову чемпіон, нова польська зірка і провали Мілана та Роми – короткі підсумки першого кола Серії АІталія — 15:30 479
-
Мессі, Піке, Лопетегі, збірна Німеччини: найбільш курйозні футбольні новини 2018 року, у які досі складно повіритиСвіт — 15:10 1426
-
Лунін залишився без одного з конкурентів – Леганес відпустив свого воротаря в ЯпоніюІспанія — 13:51 862
-
"Я забив 14 голів в одному матчі". Уле Гуннар Сульшер – про вірність МЮ, фінал-99 і перемогу над чемпіонами світуОвертайм — 13:00 2231
Всі новини