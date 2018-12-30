Бакайоко прокоментував своє майбутнє

Півзахисник Мілана Тьємуе Бакайоко розповів, як себе почуває в оренді в Італії.

"Не думаю, що щось особливо змінилось. Я продовжив тренуватись і важко працювати, тоді дійсно може щось змінитись.

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Я щасливий, тому що добре граю з командою. Майбутнє? Я щасливий тут, але рішення за Міланом та Челсі. у кінці сезону поговоримо про те, що можна зробити", – цитує Бакайоко Football Italia.

Хавбек проводить сезон 2018/19 у Мілані на правах оренди з лондонського Челсі, в якому невдало провів перший рік.

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