Мілан – СПАЛ – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Мілан обіграв СПАЛ в 19-му турі Серії А. Дивіться відео голів матчі Мілан – СПАЛ на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 19-й тур

Мілан – СПАЛ – 2:1

Голи: Кастільєхо, 16, Ігуаїн, 64 – Петанья, 13

Вилучення: Сусо, 89

Мілан вдома здобув вольову перемогу над СПАЛом. Петанья відкрив рахунок вже на 13 хвилині, однак міланці відігрались вже через 3 хвилини завдяки голу Кастільєхо. "Червоно-чорні" були більш активними в атаці і в другому таймі Ігуаїн приніс перемогу команді Дженнаро Гаттузо.

Мілан у вольовому стилі здолав СПАЛ: 19-й тур Серії А, матчі суботи

Мілан завдяки своїй перемозі обігнав Рому, ставши п'ятим з 31 очком, СПАЛ з 17 заліковими балами залишився на 16 місці.