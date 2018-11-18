Бакалов розповів, до якого тренера без вагань пішов би працювати асистентом

Наставник Львова Юрій Бакалов розповів про свою роботу у львівській команді.

"Жоден тренер не скаже, що задоволений усім. Тим паче в нашому випадку: місце у турнірній таблиці не влаштовує ні мене, ні хлопців, ані керівництво.

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Треба завжди виходити з того, який є стратегічний ресурс і кадровий вибір. Ось приклад: окрім того, що ми дебютанти, у нас одна з наймолодших команд Чемпіонату і, здається, найменш досвідчена – у плані кількості футболістів із досвідом гри в УПЛ.

Будь-яка робота передбачає складності. Є тренери, які соромляться йти до когось помічником. Я би, мабуть, теж до будь-кого не пішов. Але працювати з Леонідом Кучуком завжди погоджувався без роздумів.

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Це великий професіонал і людина, котра постійно працює й вчиться, хоча багато знає про футбол. Я взагалі вважаю, що наставники, які впевнені, мовляв, знають усе, помиляються", – цитує Бакалова офіційний сайт УПЛ.