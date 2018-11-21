Бакалов сравнил ФК Львов с Челси и рассекретил амбиции клуба на сезон

Главный тренер ФК Львов Юрий Бакалов признался, что его команда намерена бороться за высокие места в турнирной таблице УПЛ.

"Мы дебютанты, у нас летом резко изменился состав, вообще в существовании любой команды проявляются множество нюансов. С другой стороны, задача на сезон – быть в шестерке – остается, а мы пока только восьмые.

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Львов – один из самых эффективных коллективов Чемпионата УПЛ по показателю реализации голевых моментов? Давайте вспомним Челси первой каденции Жозе Моуриньо и то, как редко эта команда создавала голевые моменты, как эффективно их реализовывала, приобретая высокие результаты... Я не согласен с тем, что мы выжимаем максимум из минимума: вспоминаем наши матчи с Мариуполем, с Ворсклой, сколько мы тогда не реализовали... Но даже победную встречи с Динамо – не все моменты превратились в забитые мячи. Хотя, безусловно, уделяем этому большое внимание на тренировках", – цитирует Бакалова официальный сайт УПЛ.

Напомним, после 15-ти туров ФК Львов на восьмом месте турнирной таблицы УПЛ с 18-ю очками.

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