Стевен Бергвейн в зимове трансферне вікно може покинути Аякс.

Нідерландський Аякс провалює сезон в національній першості. Капітан "червоних" Стевен Бергвейн вже найближчим часом може змінити клубну прописку – у послугах форварда зацікавлені клуби з АПЛ і Саудівської Аравії.

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Як повідомляє італійський інсайдер Фабріціо Романо, Бергвейн, потрапив у сферу інтересів неназваних клубів англійської Прем'єр-ліги та Саудівської Аравії.

Зазначимо, чинна угода 26-річного футболіста з амстердамським клубом діє до завершення сезону 2026/27.

Нагадаємо, у 2020-2022 роках Стівен виступав за лондонський Тоттенхем. У складі "шпор" форвард провів 83 гри, в яких відзначився 8 голами та зробив 10 асистів.

Наразі Аякс перебуває на 14 місці з 8 балами. ПСВ лідирує в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 33 турнірних пункти.

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