Стевен Бергвейн в зимнее трансферное окно может покинуть Аякс.

Нидерландский Аякс проваливает сезон в национальном первенстве. Капитан "красных" Стевен Бергвейн уже в ближайшее время может сменить клубную прописку – в услугах форварда заинтересованы клубы из АПЛ и Саудовской Аравии.

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Как сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо, Бергвейн, попал в сферу интересов неназванных клубов английской Премьер-лиги и Саудовской Аравии.

Отметим, действующее соглашение 26-летнего футболиста с амстердамским клубом действует до завершения сезона 2026/27.

Напомним, в 2020-2022 годах Стевен выступал за лондонский Тоттенхэм. В составе "шпор" форвард провел 83 игры, в которых отличился 8 голами и совершил 10 ассистов.

Сейчас Аякс находится на 14-м месте с 8 баллами. ПСВ лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 33 турнирных пункта.

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