Завдяки перемозі над Волендамом із рахунком 2:0 Аякс покинув не тільки останнє місце турнірної таблиці Ередівізі, а й зону вильоту.

Чемпіонат Нідерландів, 3-й тур

Аякс – Волендам – 2:0

Голи: Бергвейн, 57, Акпом, 89

У перенесеному матчі 3-го туру чемпіонату Нідерландів Аякс у дебютному матчі нового головного тренера Джона ван'т Схіпа обіграв Волендам, і ця перемога стала для столичної команди першою з серпня.

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Востаннє "червоно-білі" перемагали 24 серпня в матчі кваліфікації до Ліги Європи над Лудогорцем (4:1). Відтоді амстердамці провели 10 матчів, у яких зазнали сім поразок за трьох нічиїх.

Обидва м'ячі у ворота Волендама господарі забили після перерви: спочатку відзначився Стів Бергвейн, а під кінець зустрічі свій дебютний м'яч за Аякс забив 28-річний англієць Чуба Акпом. Він став лише другим англійцем в історії клубу, якому вдалося забити за Аякс, – першим був Рей Кларк, який наразі працює головним скаутом Блекберн Роверс. У сезоні 1978/79 Кларк забив за "червоно-білих" 26 м'ячів.

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