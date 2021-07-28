"Я дуже зрадів, бо моя сім'я і друзі зможуть стежити за мною і моєю командою. Вдячний Шахтарю і каналу Sportitalia, що дали таку можливість.

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І для нас це великий плюс, адже багато італійських клубів можуть побачити, наскільки ми міцні як команда і які сильні та талановиті наші футболісти", – сказав Де Дзербі у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, канал Sportitalia придбав права на показ в Італії домашніх матчів Шахтаря.

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