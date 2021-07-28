"Я очень обрадовался, потому что моя семья и друзья смогут следить за мной и моей командой. Благодарен Шахтеру и каналу Sportitalia, что дали такую возможность.

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И для нас это большой плюс, ведь многие итальянских клубов могут увидеть, насколько мы крепки как команда и какие сильные и талантливые наши футболисты", – сказал Де Дзерби в комментарии Shakhtar News.

Напомним, канал Sportitalia приобрел права на показ в Италии домашних матчей Шахтера.

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