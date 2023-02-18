"Перший тайм – це моя відповідальність, як і все інше, тому що гра була не дуже гарною. Я думав, що в другому таймі було краще, і ми заслужили гол. Якби ми змогли забити, гра змінилася б. Однак 0:1 – це зовсім не те. Ми розчаровані. Багато хто скаже, що проблема в мені, і я не говоритиму, що таку думку не варто висловлювати. Моя справа працювати.

Наближення до рекорду Бекхема і чергове фіаско лондонців у відеоогляді матчу Челсі – Саутгемптон

Після матчу Ліги чемпіонів нам довелося зробити деякі зміни у складі. Саутгемптон мав чіткий план на цю гру. Вони добре грали, але наші дії були не такими, як би ми хотіли, і я беру на себе відповідальність за це.

Після домашньої поразки з рахунком 0:1 будь-яка критика на нашу адресу зрозуміла. Коли результатів немає, це тяжко. Я не настільки самовпевнений, щоб сказати, що думку вболівальників не варто сприймати серйозно. Моя робота – допомагати команді. Щоправда, ми зробили крок назад у нашій грі", – цитує Поттера Football London.

Челсі програв найгіршій команді АПЛ – казковий дебют 39-річного тренера, Мудрик провалився, страшна травма капітана