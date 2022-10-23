Верес в рамках 9-го туру УПЛ приймає Зорю, а Рух зустрінеться з Металістом 1925. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Верес – Зоря

Більшість вболівальників замість поєдинку у Рівному увімкне битву між Динамо та Ворсклою, однак ця зустріч також є важливою. Можливо, вона навіть виявиться цікавішою, адже переможець цієї пари вийде на третє місце в УПЛ. У випадку з рівнянами можна говорити про повернення в топ-3, адже саме там вони й перебували до старту туру.

По грі так воно і є. Підопічні Юрія Вірта йдуть третіми у таблиці очікуваних очок і четвертими за очікуваними голами. Щоправда, протягом трьох матчів поспіль команді не вдавалося перемогти, що дуже дратувало тренера, однак у поєдинку зі Львовом сумна серія "народного клубу" завершилась. Залишилось тільки здобути дебютну звитягу на оновленому рідному стадіоні.

Щоправда, СК Дніпро-1 вказав Вересу на його стелю, влаштувавши розгром. Цікаво, як рівняни проявлять себе на тлі Зорі, у якої дуже непростий сезон. Луганці потужно стартували, здобувши перемоги над Ворсклою, Динамо та Львом (і забивши кожному по три голи), однак статистика говорила про оверперформанс команди. Від підопічних Патріка ван Леувена очікувався спад.

Так і сталося – в наступних трьох турах колектив не знав перемог, причому Рух і СК Дніпро-1 відвантажили у ворота Мацапури по три м'ячі. Втім, у попередньому турі "чорно-білі" вже самі "відірвались" на Чорноморці (4:0). Словом, із цим колективом все дуже неоднозначно. Наступні поєдинки мають показати, що собою являє Зоря насправді – і Верес виглядає прекрасним екзаменатором.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Верес – Зоря

Верес: Когут – Гагун, Курко, Вовченко, Є. Пасіч – Кучеров, Кльоц – Дахновський, С. Шарай, Г. Пасіч – Гайдучик

Зоря: Мацапура – Данченко, Імереков, Батагов, Бутко – Шахов, Булеца, Чурко – Кірюханцев, Нагнойний, Русин

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Букмекери вважають фаворитом Зорю, однак коефіцієнт на її перемогу наближається до рівня 2,0. Тобто, навіть контори не впевнені у силах луганців, що і не дивно. Підопічні Патріка ван Леувена чергують серії класних матчів з провальними, а оверперформенси – з недобором очок і голів. Загалом, команда мала б йти другій половині таблиці, але вона бореться за бронзу.

Верес стабільніший. При цьому рівняни гратимуть вдома. Щонайголовніше, "народний клуб" завжди створює достатню кількість моментів – і вони логічні. Взагалі, назвати колектив Юрія Вірта явно слабшим за Зорю язик не повертається. Суперники приблизно рівні, тож ми ризикнемо поставити на нічию.

Рух – Металіст 1925

Львівський футбол продовжує тішити яскравими історіями. На щастя, вони обмежують не тільки резонансними заявами клубу після поразок – є і суто спортивні цікавинки.

Рух Леоніда Кучука давно привчив вболівальників, що грає суто на результат і не збирається вигадувати щось особливе у своєму футболі. На старті сезону це вилилось у серію з трьох поспіль поразок, та і загалом "жовто-чорні" йдуть у двох очках від четвірки аутсайдерів. Разом з тим, львів'яни переїхали Зорю (3:1), до останніх секунд тримали бойову нічию з СК Дніпром-1 (2:3), стримали міцний Верес (2:2) й перемогли Ворсклу.

За очікуваними очками Рух мав би йти аж на п'ятій позиції в турнірній таблиці. Секрет Леоніда Кучука криється у контргрі – за наяви простору "нова оборона Львова" перетворюється у дуже небезпечний колектив. Навіть у матчі з Динамо команда виглядала небезнадійно.

Сьогодні ж простір точно має бути, адже в гості приїхав Металіст 1925. Харків'яни мають найгіршу оборону в УПЛ – суперники награли біля їхніх воріт аж на 15,17 очікуваних голів. В цьому плані у "жовто-синіх" величезний відрив, адже ніхто не допустив моментів більше, ніж на 12,5 очікуваних пропущених. На щастя, кураж спіймав голкіпер Мозіль, завдяки якому колектив пропустив тільки 8 голів.

В атаці Металіст 1925 виглядав симпатично. За середньою гостротою ударів команда поступається тільки Ворсклі, однак сьогодні все може бути інакше. Вчора харківський клуб шокував несподіваним розривом контракту з Валерієм Кривенцовим – причому разом з головним тренером пішли й асистенти. На ранок інформації щодо нового коуча ще не було. Важко уявити, як на це відреагують футболісти.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Металіст 1925

Рух: Паньків – Роман, Слюсар, Дідик, Лях – Федорчук, Сапуга – Соломон-Отабор, Таллес, Климчук – Бойчук

Металіст 1925: Мозіль – Капінус, Курило, Безуглий, Шершень – Мартинюк – Русин, Вачіберадзе, Габелок, Ременюк – Пономар

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Несподівана відставка Валерія Кривенцова прямо перед матчем на виїзді навряд чи обійдеться без наслідків. Втім, навіть під його керівництвом існували сумніви у здатності стримати атаку Руха – оборона у Металіста 1925 занадто слабка. "Жовто-сині" компенсували проблеми симпатичною грою в атаці, але нині все може піти шкереберть.

Букмекери явного фаворита визначити не змогли, призначивши майже рівні коефіцієнти на перемогу обох колективів. Дійсно, зміна тренера у Металісті 1925 може дати і несподіваний ефект – подібні перестановки зажди надають футболістам імпульс. Втім, вирішити глибокі тактичні проблеми за добу він навряд чи дозволить. Саме тому ми ризикнемо поставити на перемогу львів'ян.

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