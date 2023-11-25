Поліссю вдалося вистояти у битві з Шахтарем і продовжити серію без поразок. Те, що Шахтар не забив вперше у 2023 році – насамперед заслуга лінії оборони житомирян.

Своїми емоціями від поєдинку на Арені Львів із Футбол 24 поділився захисник Полісся Сергій Чоботенко.

– Ми дуже втомилися. Але зараз сідаємо в автобус і починаємо готуватися до матчу з Вересом. У цілому, враження залишилися хороші. Ми здобули один бал із Шахтарем – це позитив.

– Сьогодні вам вдалося перервати забивну серію Шахтаря, що тривала понад сорок поєдинків.

– Не знав про таку серію, але у будь-якому разі це приємно. Ми намагалися грати організовано. Усі хлопці билися і відпрацьовували до останнього. Тому й вдалося зіграти на "нуль" позаду.

– Ви вийшли дуже зарядженими, багато фолили. Не здавалося, що це може зіграти злий жарт і Полісся опиниться в меншості ще на старту матчу?

– Як на мене, то багато фолили і ми, і Шахтар. Це бойова гра – лідери чемпіонату зустрілися. Усі зараз б'ються за очки, кожному потрібні залікові бали. По-іншому ніяк.

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– Ви втратили через травму свого лідера Бені Макуана. Чи знаєте, у чому справа?

– Ні, у роздягальні не бачив його зараз, не можу сказати.

– У кількох моментах Шахтар відверто пробачив вас. Особливо в компенсований час, коли Бондар не влучив у ворота.

– Проґавили трохи… Мені слід було закривати ближню стійку. Але м'яч ковзнув. Добре, що все минулося.

– З одного боку, Полісся – дебютант УПЛ. З іншого – ви є реальним претендентом на чемпіонство. У команді розмовляєте, наприклад, про медалі чи єврокубки?

– У нас є дух переможця. Ми виходимо на кожну гру із серйозним налаштуванням. Ми маємо девіз: "Не важливо, хто навпроти. Важливо, хто поруч". Ним керуємося і граємо від гри до гри.

– Полісся не поступається у восьми турах поспіль. Безумовно, ця серія для вас є приємною, але водночас і тисне та зобов'язує?

– Ми концентруємося на окремому матчі. Наприклад, зараз відіграли з Шахтарем і на цьому все, готуємося до наступного. Кожен матч для нас важливий, ми не рахуємо, скільки у нас перемог чи поразок. Рухаємося матч за матчем.

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