Колишній гравець Баварії залишився без клубу після припинення співпраці з Люцерном.

Бадштубер за згодою сторін розірвав контракт з Люцерном, за який виступав з початку цього сезону. Про це інформує офіційний сайт швейцарського клубу.

32-річний захисник зіграв за Люцерн 18 матчів, але вирішив, що не зможе виконати свій контракт (був розрахований до літа 2022-го) до кінця.

Бадштубер відомий виступами за Баварію. За 8 років Хольгер виграв з мюнхенцями шість чемпіонатів Німеччини та Лігу чемпіонів 2012/13.

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