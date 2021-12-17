Бадштубер расторг контракт со швейцарским клубом
13:40 - Читати українською
Бывший игрок Баварии остался без клуба после прекращения сотрудничества с Люцерном.
Бадштубер по соглашению сторон расторг контракт с Люцерном, за который выступал с начала этого сезона. Об этом сообщает официальный сайт швейцарского клуба.
32-летний защитник сыграл за Люцерн 18 матчей, но решил, что не сможет выполнить свой контракт (был рассчитан до лета 2022-го) до конца.
Бадштубер известен выступлениями за Баварию. За 8 лет Хольгер выиграл с мюнхенцами шесть чемпионатов Германии и Лигу чемпионов 2012/13.
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