Бывший игрок Баварии остался без клуба после прекращения сотрудничества с Люцерном.

Бадштубер по соглашению сторон расторг контракт с Люцерном, за который выступал с начала этого сезона. Об этом сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

32-летний защитник сыграл за Люцерн 18 матчей, но решил, что не сможет выполнить свой контракт (был рассчитан до лета 2022-го) до конца.

Бадштубер известен выступлениями за Баварию. За 8 лет Хольгер выиграл с мюнхенцами шесть чемпионатов Германии и Лигу чемпионов 2012/13.

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