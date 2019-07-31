Фіорентина оголосила про трансфер Боатенга

Україна — 16:01 2418
-
Динамо за крок від підписання Родрігеса – гравець летить в Україну на медогляд
-
Гвардіола, Клопп, Сантуш та ще 7 тренерів претендують на нагороду ФІФА The Best-2019Світ — 15:22 206
-
Ференцварош хоче підписати ще двох гравців ШахтаряУкраїна — 15:08 2057
-
"Не чекав такого від Ювентуса": Роналду назвав фаворитів ЛЧ та місто для майбутнього, а Барселоні та ПСЖ дісталосьЛіга чемпіонів — 14:30 2662
-
Шаблій шантажує лідерів Карпат та хоче запросити в клуб нового тренера, – ЗМІУкраїна — 14:09 2042