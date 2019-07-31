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Фіорентина оголосила про трансфер Боатенга

16:14 330 Читать на русском
Фіорентина оголосила про трансфер Боатенга
Кевін-Прінс Боатенг / фото із соцмереж

Фіорентина придбала права на півзахисника Сассуоло Кевіна-Прінса Боатенга.

Угода з 32-річним ганцем підписана на два роки. Футболіст перебрався з Сассуоло за 1 млн євро.

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Нагадаємо, що другу частину минулого сезону Кевін-Прінс Боатенг відіграв у складі Барселони – за каталонців ганець провів лише 4 гри, і по закінченню орендного терміну повернувся в Сассуоло.

Боатенг відомий за виступами за низку європейських клубів, зокрема Герту, Тоттенхем, Борусію Дортмунд, Портсмут, Мілан, Шальке, Лас-Пальмас і Айнтрахт.

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Італія Кевін-Прінс Боатенг Кевін-Прінс Боатенг Фіорентина Фіорентина
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