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Індзагі не виключає відхід Мілінковіча-Савіча з Лаціо

22:08 556 Читать на русском
Індзагі не виключає відхід Мілінковіча-Савіча з Лаціо
Сергєй Мілінковіч-Савіч / Лаціо

Головний тренер Лаціо Сімоне Індзагі прокоментував можливий відхід хавбека своєї команди Сергєя Мілінковіча-Савіча.

"Безумовно, я хотів би, щоб Мілінковіч-Савіч залишився в Лаціо, але ми повинні розглянути пропозиції щодо нього. Не виключно, що футболіст може покинути нашу команду", – цитує Сімоне Індзагі Football-Italia.

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Нагадаємо, у послугах сербського півзахисника зацікавлений ПСЖ, але головним претендентом на суперника збірної України у кваліфікації до Євро-2020 є Манчестер Юнайтед.

До слова, у минулому сезоні в активі Мілінковіча-Савіча 41 матч за Лаціо в усіх турнірах, де 24-річний футболіст забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі.

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Трансфери Лаціо Лаціо Італія Сергєй Мілінковіч-Савіч Сергєй Мілінковіч-Савіч Сімоне Індзагі Сімоне Індзагі
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