Індзагі не виключає відхід Мілінковіча-Савіча з Лаціо

Головний тренер Лаціо Сімоне Індзагі прокоментував можливий відхід хавбека своєї команди Сергєя Мілінковіча-Савіча.

"Безумовно, я хотів би, щоб Мілінковіч-Савіч залишився в Лаціо, але ми повинні розглянути пропозиції щодо нього. Не виключно, що футболіст може покинути нашу команду", – цитує Сімоне Індзагі Football-Italia.

Манчестер Юнайтед близький до підписання Мілінковіча-Савіча, – ЗМІ

Нагадаємо, у послугах сербського півзахисника зацікавлений ПСЖ, але головним претендентом на суперника збірної України у кваліфікації до Євро-2020 є Манчестер Юнайтед.

До слова, у минулому сезоні в активі Мілінковіча-Савіча 41 матч за Лаціо в усіх турнірах, де 24-річний футболіст забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів