"Бачити родину в кольорах моєї країни – велика гордість": батько і брат Мораєса зіграли за ветеранську збірну України

Форвард збірної України Жуніор Мораєс поділився світлиною з матчу ветеранської збірної України, за яку зіграли його батько та старший брат.

Ветеранська збірна України провела товариський поєдинок проти команди ветеранів АТО/ООС, присвячений шостій річниці вшанування пам’яті загиблих пасажирів та членів екіпажу рейсу МН17, повідомляє офіційний акаунт збірної ветеранів у Facebook.

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До заходу приєдналась і родина Жуніора Мораєса – старший брат Бруно та батько Алоізіо, які зіграли за ветеранську збірну. Зазначимо, що брат зірки Шахтаря навіть відзначився голом, а його команда розгромно перемогла – 3:0.

"Потрійне щастя. Бачити мою родину в кольорах моєї країни – це джерело великої гордості. Дякую всім, хто долучився до заходу за запрошення та прийняли нас з такою прихильністю", – підписав світлину ветеранської збірної України Мораєс у своєму Instagram.

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