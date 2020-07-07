"Я клянуся, що не хотів публікувати це відео": Мораєс показав, як вчить маленького сина забивати голи

Форвард збірної України та Шахтаря Жуніор Мораєс продемонстрував, як проводить дозвілля із маленьким сином.

Мораєс разом з дідусем вирішив навчити свого сина грати у футбол, чим Жуніор поділився у своєму Instagram.

Мораєс назвав головну відмінність між Динамо та Шахтарем

Син нападника таки зумів відзначитись голом – щоправда з другої спроби. "Клянусь, я не хотів, але мені довелося опублікувати це відео. Будь ласка, додивіться до кінця з увімкненим звуком", – підписав допис Мораєс.

До слова, нападник провів 37 поєдинків у складі Шахтаря в поточному сезоні, записавши до свого активу 21 гол та 12 асистів.

"Шахтар міг забити 10", або Момент, коли слова закінчились: нищівна реакція на черговий крах Динамо і привид Блохіна