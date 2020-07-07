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"Я клянуся, що не хотів публікувати це відео": Мораєс показав, як вчить маленького сина забивати голи

11:10 - Читать на русском
"Я клянуся, що не хотів публікувати це відео": Мораєс показав, як вчить маленького сина забивати голи
Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

Форвард збірної України та Шахтаря Жуніор Мораєс продемонстрував, як проводить дозвілля із маленьким сином.

Мораєс разом з дідусем вирішив навчити свого сина грати у футбол, чим Жуніор поділився у своєму Instagram.

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Син нападника таки зумів відзначитись голом – щоправда з другої спроби. "Клянусь, я не хотів, але мені довелося опублікувати це відео. Будь ласка, додивіться до кінця з увімкненим звуком", – підписав допис Мораєс.

До слова, нападник провів 37 поєдинків у складі Шахтаря в поточному сезоні, записавши до свого активу 21 гол та 12 асистів.

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Жуніор Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар Відеоновини
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