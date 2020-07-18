"Видеть семью в цветах моей страны – большая гордость": отец и брат Мораеса сыграли за ветеранскую сборную Украины

Форвард сборной Украины Жуниор Мораес поделился фотографией с матча ветеранской сборной Украины, за которую сыграли его отец и старший брат.

Ветеранская сборная Украины провела товарищеский поединок против команды ветеранов АТО/ООС, посвященный шестой годовщине памяти погибших пассажиров и членов экипажа рейса МН17, сообщает официальный аккаунт сборной ветеранов в Facebook.

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К мероприятию присоединилась и семья Жуниора Мораеса – старший брат Бруно и отец Алоизио, которые сыграли за ветеранскую сборную. Отметим, что брат звезды Шахтера даже отметился голом, а его команда крупно победила – 3:0.

"Тройное счастье. Видеть мою семью в цветах моей страны – это источник большой гордости. Спасибо всем, кто присоединился к мероприятию за приглашение и приняли нас с такой доброжелательностью", – подписал фотографию ветеранской сборной Украины Мораес в своем Instagram.

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