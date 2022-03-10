"За таким президентом, бл*дь, як Володимир Зеленський – хочеться у вогонь і воду! Це дійсно, бл*дь, с*ка, мужик зі сталевими і великими яйцями! У нас давно не було такого президента. Якби ви заїхали у наш регіон і просто подивилися на людей, то побачили б щось неймовірне! У них така зарядженність і віра! Вони готові йти за Зеленським до нашої перемоги.

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Наприклад, бабуся, яка усе своє життя працювала вчителькою у школі, у неї ніколи не було багатства і заможних родичів. Якісь заожадження вона відкладала своїм дітям. Так ось ця старенька взяла 1000 доларів, принесла у штаб тероборони і віддала їх на потреби захисників України! Ось такі у нас люди. Ми її відмовляли, але вона сказала: "Я також хочу зробити свій внесок у боротьбі з агресором. За нашого президента я готова життя віддати".

Володимир Зеленський проявив себе як лідер нації, він зумів об'єднати Україну у важкі часи", – резюмував Поворознюк у коментарі FootBoom.

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