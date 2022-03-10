"За таким президентом, бл*дь, как Владимир Зеленский – хочется в огонь и воду! Это действительно, бл*дь, с*ка, мужик со стальными и большими яйцами! У нас давно не было такого президента. Если бы вы заехали в наш регион и просто посмотрели на людей, то увидели бы что-то невероятное! У них такая заряженность и вера! Они готовы идти за Зеленским к нашей победе.

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Например, бабушка, всю свою жизнь работавшая учительницей в школе, у нее никогда не было богатства и состоятельных родственников. Какие-то сбережения она откладывала своим детям. Так вот эта старушка взяла 1000 долларов, принесла в штаб терробороны и отдала их на нужды защитников Украины! Вот такие у нас люди. Мы ее отговаривали, но она сказала: "Я тоже хочу внести свой вклад в борьбе с агрессором. За нашего президента я готова жизнь отдать".

Владимир Зеленский проявил себя как лидер нации, сумел объединить Украину в трудные времена", – резюмировал Поворознюк в комментарии FootBoom.

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