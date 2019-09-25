Маріуполь – Динамо: Бабич звинуватив арбітра у поразці своєї команди

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич різко прокоментував поразку від Динамо (0:1) у перенесеному матчі 4 туру УПЛ.

"Я можу сказати, що ми планували зіграти строго від оборони на контратаках. Хотіли виходити вперед завдяки довгим передачам. В цілому команда впоралася з цим завданням, але втрутилася людина, яка все зробила для того, щоб Динамо поїхало з хорошим настроєм.

Рятівний гол Вербіча у відеоогляді матчу Маріуполь – Динамо – 0:1

Бойко грав в ноги Топалову – це чистий пенальті. Плюс в декількох ситуаціях суддя не показав гравцям Динамо жовті картки. Проте, я вдячний хлопцям. А в плані емоцій ситуація неприємна. Прикро пропускати на останніх секундах. Якби у мене були такі кадрові проблеми, як у Динамо, я був би найщасливішим тренером", – сказав Бабич каналу Футбол 1.

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