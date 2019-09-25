Мариуполь – Динамо: Бабич обвинил арбитра в поражении своей команды

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич резко прокомментировал поражение от Динамо (0:1) в перенесенном матче 4 тура УПЛ.

"Я могу сказать, что мы планировали сыграть строго от обороны на контратаках. Хотели выходить вперед за счет длинных передач. В целом команда справилась с этим заданием, но вмешался человек, который все сделал для того, чтобы Динамо уехало с хорошим настроением.

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Бойко играл в ноги Топалову – это чистый пенальти. Плюс в нескольких ситуациях судья не показал игрокам "Динамо" желтые карточки. Тем не менее, я благодарен ребятам. А в плане эмоций ситуация неприятная. Обидно пропускать на последних секундах. Если бы у меня были такие кадровые проблемы, как у Динамо, я был бы самым счастливым тренером", – сказал Бабич каналу Футбол 1.

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