Бабич: Я гордий за Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував перемогу над Зорею (3:1).

"Хороша кінцівка вийшла для нас. Хотіли би, перш за все, привітати наших уболівальників, місто, нашого президента, керівників і команду з тим, що ми зробили крок вперед, у порівнянні з минулим роком. Посіли 4 місце. Ми про це десь мріяли, і у нас це вийшло. Завдяки хлопцям, завдяки правильно побудованим відносинам.

Маріуполь – Зоря –​​​​​​​ 3:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Не зовсім вдало для нас почалася гра. Трохи знервовано працювали з м'ячем, дозволяючи проводити контратаки на наші ворота. Це призвело до того, що ми пропустили гол. Трохи не зрозуміли один одного наші гравці.

Проте, треба було проявляти характер і в перерві підкоригували гру. Заспокоїли хлопців, вселили впевненість, що навіть за поганого для нас рахунку ми можемо відігратися. Це вийшло. Ті футболісти, які вийшли на поле – підсилили гру. І Тищенко, і Борячук, і Вакула.

Вдячний хлопцям. Сезон був непростий. Почали його не дуже вдало, але все-таки досягли 4 місця. Нас це радує. Ми увійшли в історію і звичайно емоції тільки позитивні", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

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