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Маріуполь –​​​​​​​ Зоря –​​​​​​​ 3:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

20:50 333 Читать на русском
Маріуполь –​​​​​​​ Зоря –​​​​​​​ 3:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
Маріуполь / ФК Маріуполь

Маріуполь у матчі 32 туру УПЛ переміг Зорю і вирвав 4 сходинку в турнірній таблиці. Дивіться відео голів та огляд матчу.

66’ Олександр Зубков
67’ Владислав Вакула
90+4’ Андрій Борячук
 
Олександр Піхальонок 12’
12’ Олександр Піхальонок
66’ Олександр Зубков
67’ Владислав Вакула
90+4’ Андрій Борячук

Маріуполь для виходу на 4 сходинку в турнірній таблиці мав перемагати Зорю у матчі 32 туру УПЛ. Але вже на початку зустрічі Піхальонок зрізав м'яч у власні ворота, і саме луганці були дуже близькі до підсумкового успіху.

Маріуполь сенсаційно обіграв Зорю і опустив луганців на п’яту сходинку

Але по перерві азовці видали камбек, починаючи з фантастичного гола Олександра Зубкова, і здобули перемогу з рахунком 3:1.

Саме Маріуполь посів 4 позицію через кращу статистику очних зустрічей. Зоря впала на 5 позицію і розпочне кваліфікацію Ліги Європи з 2 раунду.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Маріуполь - Зоря Маріуполь Маріуполь Зоря Зоря Відеоновини
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