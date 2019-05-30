Маріуполь у матчі 32 туру УПЛ переміг Зорю і вирвав 4 сходинку в турнірній таблиці. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Маріуполь для виходу на 4 сходинку в турнірній таблиці мав перемагати Зорю у матчі 32 туру УПЛ. Але вже на початку зустрічі Піхальонок зрізав м'яч у власні ворота, і саме луганці були дуже близькі до підсумкового успіху.

Маріуполь сенсаційно обіграв Зорю і опустив луганців на п’яту сходинку

Але по перерві азовці видали камбек, починаючи з фантастичного гола Олександра Зубкова, і здобули перемогу з рахунком 3:1.

Саме Маріуполь посів 4 позицію через кращу статистику очних зустрічей. Зоря впала на 5 позицію і розпочне кваліфікацію Ліги Європи з 2 раунду.