Бабич: Я горд за Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал победу над Зарей (3:1).

"Хорошая концовка получилась для нас. Хотели бы, прежде всего, поздравить наших болельщиков, город, нашего президента, руководителей и команду с тем, что мы сделали шаг вперед, по сравнению с прошлым годом. Заняли 4 место. Мы об этом где-то мечтали и у нас это получилось. Благодаря ребятам, благодаря правильно выстроенным отношениям.

Мариуполь – Заря –​​​​​​​ 3:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

Не совсем удачно для нас началась игра. Чуть нервозно работали с мячом, позволяя проводить контратаки на наши ворота. Это привело к тому, что мы пропустили гол. Немного не поняли друг друга наши игроки.

Тем не менее, надо было проявлять характер и в перерыве подкорректировали игру. Успокоили ребят, вселили уверенность, что даже при плохом для нас счете мы можем отыграться. Это получилось. Те футболисты, которые вышли на поле – усилили игру. И Тищенко, и Борячук, и Вакула.

Благодарен ребятам. Сезон был непростой. Начали его не очень удачно, но все-таки добились 4-го места. Нас это радует. Мы вошли в историю и конечно эмоции только положительные", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

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