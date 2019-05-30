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Бабич: Я горд за Мариуполь

21:22 19 Читати українською
Бабич: Я горд за Мариуполь
Александр Бабич / соцсети

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал победу над Зарей (3:1).

66’ Александр Зубков
67’ Владислав Вакула
90+4’ Андрей Борячук
 
Александр Пихаленок 12’
12’ Александр Пихаленок
66’ Александр Зубков
67’ Владислав Вакула
90+4’ Андрей Борячук

"Хорошая концовка получилась для нас. Хотели бы, прежде всего, поздравить наших болельщиков, город, нашего президента, руководителей и команду с тем, что мы сделали шаг вперед, по сравнению с прошлым годом. Заняли 4 место. Мы об этом где-то мечтали и у нас это получилось. Благодаря ребятам, благодаря правильно выстроенным отношениям.

Мариуполь – Заря –​​​​​​​ 3:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

Не совсем удачно для нас началась игра. Чуть нервозно работали с мячом, позволяя проводить контратаки на наши ворота. Это привело к тому, что мы пропустили гол. Немного не поняли друг друга наши игроки.

Тем не менее, надо было проявлять характер и в перерыве подкорректировали игру. Успокоили ребят, вселили уверенность, что даже при плохом для нас счете мы можем отыграться. Это получилось. Те футболисты, которые вышли на поле – усилили игру. И Тищенко, и Борячук, и Вакула.

Благодарен ребятам. Сезон был непростой. Начали его не очень удачно, но все-таки добились 4-го места. Нас это радует. Мы вошли в историю и конечно эмоции только положительные", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

Мариуполь сенсационно обыграл Зарю и опустил луганчан на пятую строчку​​​​​​​

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Александр Бабич Александр Бабич Мариуполь - Заря Мариуполь Мариуполь
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