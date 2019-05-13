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Бабич: Розпочали розмову з Шахтарем про продовження оренд

13 травня 11:35 185 Читать на русском
Бабич: Розпочали розмову з Шахтарем про продовження оренд
Олександр Бабич / ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич розповів, що клуб планує продовжити орендованих у Шахтаря гравців.

74’ Олександр Піхальонок
90+2’ Олександр Зубков
 
74’ Олександр Піхальонок
90+2’ Олександр Зубков

"Про єврокубки можна буде говорити лише після того, як Шахтар виграє Кубок України. А в чемпіонаті наш прямий конкурент, природно, Зоря.

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І добре, що в останньому турі ми приймаємо їх на своєму полі. Можливо, саме в тому матчі вирішиться доля 4-го місця. Але в будь-якому випадку ми не хочемо повторення ситуації річної давності, коли у нас не вистачало глибини складу для гри на два фронти – в чемпіонаті і Лізі Європи.

Тому вже потихеньку починаємо розмову з Шахтарем про продовження орендованих гравців на наступний сезон. Сподіваємося це питання найближчим часом закрити, щоб розуміти, на кого зможемо розраховувати", – розповів Бабич в коментарі Сегодня.

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Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь Олександр Бабич Олександр Бабич Маріуполь - Львів
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