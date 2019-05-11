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Бабич: ЗМІ говорять, що Маріуполь випадково потрапив у верхню шістку, можливо, це робиться спеціально

11 травня 17:22 202 Читать на русском
Бабич: ЗМІ говорять, що Маріуполь випадково потрапив у верхню шістку, можливо, це робиться спеціально
Олександр Бабич / Фото: соцмережі

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував перемогу над Львовом у 28 турі УПЛ.

74’ Олександр Піхальонок
90+2’ Олександр Зубков
 
74’ Олександр Піхальонок
90+2’ Олександр Зубков

"Задоволені позитивним результатом. Багато що виходило, був контроль м'яча. Завдання було витягнути суперника і змусити бігати без м'яча - це вийшло. Не виходило завершення атак.

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В тактичному плані це дуже важлива перемога. Рахунок на табло, заслужили на цю перемогу. Хотіли виграти, не грали на 0:0. Можна було ще карати суперника. Пропустивши гол, суперник почав розкриватися, в результаті чого пропустив наші контратаки.

На другому етапі ми програли тільки чемпіону, віце-чемпіону і Олександрії. Через кого програли? Через доброзичливців, які хочуть розгойдати наш човен. Дай бог їм здоров'я.

Маріуполь – Львів – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Кого я маю на увазі? ЗМІ говорять, що ми випадково потрапили у верхню шістку, що Львів та Десна більше заслуговували цього. Це, можливо, цілеспрямовано робиться", – сказав Бабич в ефірі телеканалу "Футбол 2".

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Маріуполь Маріуполь Олександр Бабич Олександр Бабич Маріуполь - Львів
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