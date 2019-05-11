Маріуполь впевнено переміг Львів та вийшов на четверту позицію в УПЛ

Маріуполь в рамках 28-го туру УПЛ завдяки голам Олександра Піхальонка та Олександра Зубкова здобув важливу перемогу наді Львовом (2:0).

Поєдинок мав величезне значення у контексті боротьби за п'яте місце, тому перший постріл по воротах стався вже на 3-й хвилині – це Мартан зарядив з дистанції, однак вийшло зовсім нескладно для Гальчука. Надалі команди взяли деякий час, а потім почали розвеселий футбол з купою моментів в обидві сторони.

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Так, на 20-й хвилині рахунок міг відкрити Фомін, який замкнув подачу на дальню стійку ударом головою впритул, однак Сарнавський врятував Львів. Гостей колихнуло, тому Маріуполь посилив тиск і міг забити на 29-й, 32-й та 36-й зусиллями Зубкова – перший постріл метрів з 23-х пролетів поруч з воротами, другий з дальньої дистанції взяв Сарнавський, а третій з меж штрафного прийшовся у стійку! Зрештою, атаки господарів призвели до пенальті за фол Вісенте проти Бикова на 39-й, однак Сарнавський парирував удар Фоміна з "точки"!

Львів'яни тут же відчули піднесення та кинулися атакувати у відповідь. На 42-й хвилині один з контрвипадів "містян" завершився потужним пострілом Пернамбукко з дистанції у правий нижній кут, але тут фантастично зіграв Гальчук. На 44-й же відкрити рахунок міг Педро, який отримав передачу в штрафний та пробив у дотик – і знову Гальчук був прекрасним. В кінці кінців, свисток Віталія Романова відправив команди на перерву з нулями на табло.

Перший тайм даної зустрічі може претендувати на звання найкращого у поточному турі, однак другий вже мало відрізнявся від типових матчів середняків. Купа боротьби та фолів, три жовті картки у перші десять хвилин та низька якість моменті розчаровували глядача – особливо львівського, адже Маріуполь виглядав активніше. На 50-й хвилині Зубков після падіння у штрафному міг заробити пенальті, однак отримав жовту за симуляцію; на 57-й же м'яч після дальнього удару Вакули сповільнив свій хід через серію рикошетів.

Львів'яни відповіли непогано: на 60-й хвилині Гальчук перевів м'яч над поперечиною після прострілу та зрізки від партнера, а на 63-й Бруну пробив у руки голкіперу. Втім, розвинути успіх гості не змогли, а Маріуполь поступово став нарощувати швидкості. Зрештою, якісний пресинг азовців призвів до взяття воріт: на 74-й хвилині Ігнатенко відібрав м'яч у центрі та розігнав контратаку, яку завершив передачею на Піхальонка – Олександр же прийняв м'яч та з-за меж карного майданчика пробив у дальній нижній кут. 1:0 – для Львова це було категорично неприйнятно.

Львів спробував відігратися, однак нічого цікавішого за неточний удар Пернамбукко з дистанції створити не вдалося. Найбільш гострим епізодом заключних хвилин гри стала сутичка Бруну та Бикова після одного із зіткнень, але і вона завершилась швидко та без вилучень. Маріуполь також не відзначався якістю моментів але раз за разом ловив "містян" на контратаках. Вже у компенсований час одна з них призвела до виходу на Сарнавського одразу трьох футболістів у помаранчевій формі; все завершилось прострілом Мишньова та ударом Зубкова в порожні ворота – 2:0.

Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Маріуполя, який набрав 39 очок та піднявся на четверту позицію, випереджаючи Зорю на один заліковий бал. Львів залишився на шостій сходинці з 30-ма пунктами в активі.

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