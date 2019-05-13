toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Бабич: Начали разговор с Шахтером о продлении аренд

13 мая 11:37 100 Читати українською
Бабич: Начали разговор с Шахтером о продлении аренд
Александр Бабич / ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал, что клуб планирует продолжить арендованных у Шахтера игроков.

74’ Александр Пихаленок
90+2’ Александр Зубков
 
74’ Александр Пихаленок
90+2’ Александр Зубков

"О еврокубках можно будет говорить только после того, как Шахтер выигрывает Кубок Украины. А в чемпионате наш прямой конкурент, естественно, Заря.

Бабич: СМИ говорят, что Мариуполь случайно попал в верхнюю шестерку, возможно, это делается специально

И хорошо, что в последнем туре мы принимаем их на своем поле. Возможно, именно в этом матче решится судьба 4-го места. Но в любом случае мы не хотим повторения ситуации годичной давности, когда у нас не хватало глубины состава для игры на два фронта – в чемпионате и Лиге Европы.

Поэтому уже потихоньку начинаем разговор с Шахтером о продлении арендованных игроков на следующий сезон. Надеемся этот вопрос в ближайшее время закрыть, чтобы понимать, на кого сможем рассчитывать", – рассказал Бабич в комментарии Сегодня.

Мариуполь уверенно победил Львов и вышел на четвертую позицию в УПЛ

blog_ava
Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
08:00
412
Теги
Шахтер Шахтер Мариуполь Мариуполь Александр Бабич Александр Бабич Мариуполь - Львов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
    Італія — 13:25729 Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
3
час
:
22
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук