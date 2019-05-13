Бабич: Начали разговор с Шахтером о продлении аренд

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал, что клуб планирует продолжить арендованных у Шахтера игроков.

"О еврокубках можно будет говорить только после того, как Шахтер выигрывает Кубок Украины. А в чемпионате наш прямой конкурент, естественно, Заря.

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И хорошо, что в последнем туре мы принимаем их на своем поле. Возможно, именно в этом матче решится судьба 4-го места. Но в любом случае мы не хотим повторения ситуации годичной давности, когда у нас не хватало глубины состава для игры на два фронта – в чемпионате и Лиге Европы.

Поэтому уже потихоньку начинаем разговор с Шахтером о продлении арендованных игроков на следующий сезон. Надеемся этот вопрос в ближайшее время закрыть, чтобы понимать, на кого сможем рассчитывать", – рассказал Бабич в комментарии Сегодня.

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