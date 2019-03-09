Бабич – про нічию з Чорноморцем: Ускладнили собі ситуацію

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував нічию з Чорноморцем (0:0) в матчі 21-го туру УПЛ.

"Ми припускали, що Чорноморець буде всією командою оборонятися (практично 10 футболістів грали біля власного штрафного) і розраховувати на контратаки. Але, за винятком двох-трьох контратак, Чорноморець нічого не створив.

Маріуполь – Чорноморець – відеоогляд матчу

Ми почали матч трохи нервово. Перш за все, в початковій фазі атаки, коли кілька разів в простих ситуаціях дарували м'яч супернику. Ми хотіли зіграти агресивніше, зіграти в своєму стилі за рахунок середніх і коротких передач.

Але не все у нас виходило. "Швидке" поле нам би допомогло. Проте у нас були моменти, коли ми повинні були більш агресивно зіграти попереду, а наші нападники мали бути більш націленими на ворота суперника. В черговий раз повторюся – при насиченій обороні нам не вистачає такого нападника, як Руслан Фомін.

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Результат 0:0 нас не влаштував. Ускладнили собі ситуацію. У нас є ще один матч на виїзді, де нам потрібно набирати очки", – цитує Бабича прес-служба Маріуполя.