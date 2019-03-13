Швед тренується у загальній групі – Карпати спростували інформацію про важку травму гравця

Атакувальний півзахисник Карпат Мар'ян Швед займається разом з партнерами по команді. Гравець готується до поєдинку 22-го туру УПЛ проти Маріуполя.

Нагадаємо, вчора з'явилась інформація про серйозну травму Мар'яна Шведа. Лідер Карпат начебто розірвав м'яз стегна, через що і пропустив поєдинок проти Шахтаря.

Втім, Карпати спростували дану інформацію. Львів'яни опублікували фото, на якому Швед готується до матчу 22-го туру Прем'єр-ліги проти Маріуполя.

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"Мар'ян Швед тренується в загальній групі і готується до недільного матчу проти приазовців. Навряд чи йому вдалося це робити із тими жахливими травмами, що їх понавигадували шотландські таблоїди", – йдеться у повідомленні Карпат в Instagram.

Поєдинок Маріуполь – Карпати пройде 17 березня. Початок о 17:00.

Нагадаємо, по завершенні сезону 2019/19 Швед приєднається до шотландського Селтіка, якому належать права на гравця. В поточному сезоні чемпіонату України Швед провів 19 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та двома асистами.