Бабич не турбується щодо продовження контракту з Маріуполем – на його місце сватають Маркевича

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився думками щодо можливої втрати посади після завершення сезону.

"Насправді це справа клубу. Моє завдання – чесно відпрацювати сезон, дограти його. Інформація (про можливе звільнення – Футбол 24) жодним чином на мене не впливає, це більше впливає на футболістів.

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Щороку ми опиняємося у такій ситуації, щороку й продовжуємо контракт. Вже дограємо, а керівництво як вирішить, так і буде. Знаю ціну своєї роботи. Наш тренерський штаб втілив великий об'єм роботи за цей час. Двічі були у півфіналі Кубка, займали 5-те, 4-те місце. Двічі грали в Лізі Європи. Бачу перспективу в цій команді, який би тренер не прийшов", – зізнався фахівець в інтерв'ю Футбольному формату.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Маріуполь домовився з Остапом Маркевичем про призначення керманичем команди на новий сезон. Також серед претендентів на місце Бабича називають екс-тренера приазовців Валерія Кривенцова.

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