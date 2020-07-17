Затверджено дати й час початку перших матчів плей-офф УПЛ за Лігу Європи

Вже зовсім скоро визначиться останній представник від України у єврокубках.

Дирекція української Прем'єр-ліги на своєму сайті оголосила дати проведення і час початку перших матчів плей-офф чемпіонату України сезону 2019/20 за право зіграти у кваліфікації Ліги Європи.

Визначилися обидві пари плей-офф УПЛ за право зіграти в Лізі Європи

Нагадаємо, можливість позмагатися за омріяну єврокубкову путівку за тур до фінішу чемпіонату вибороли два представники другої шістки – СК Дніпро-1 та Маріуполь. Вони протистоятимуть двом найгіршим командам першої шістки – Колосу та Олександрії відповідно.

У першому раунді обидва поєдинки відбудуться в один день – у суботу, 25 липня. СК Дніпро-1 і Колос зіграють о 17:00, а о 19:30 стартує матч між Олександрією та Маріуполем. Переможці пар розіграють між собою останню путівку у другий за силою єврокубковий турнір.

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