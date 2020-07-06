Маріуполь домовився з Остапом Маркевичем на наступний сезон, – ЗМІ

Маріуполь вже визначився з ім'ям головного тренера на наступний сезон.
Азовці узгодили контракт з Остапом Маркевичем, повідомляє ТаТоТаке.
"Після закінчення УПЛ може прийти хоч Капелло": Бабич прокоментував можливе призначення Маркевича тренером Маріуполя
42-річний фахівець розпочне роботу з наступного сезону, замінивши на тренерському містку Маріуполя Олександра Бабича. Останнім місцем роботи Маркевича був Чорноморець, який він покинув кілька місяців тому. Також він має досвід роботи у Агробізнесі та молодіжці Вільяреала.
Додамо, що наразі Маріуполь посідає восьму сходинку турнірної таблиці УПЛ, зберігаючи хороші шанси на плей-офф за єврокубки.
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