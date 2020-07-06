toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ЗОРЯ - ОЛЕКСАНДРІЯ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Маріуполь домовився з Остапом Маркевичем на наступний сезон, – ЗМІ

6 липня 14:06 - Читать на русском
Маріуполь домовився з Остапом Маркевичем на наступний сезон, – ЗМІ
Остап Маркевич / Сайт Агробізнеса

Маріуполь вже визначився з ім'ям головного тренера на наступний сезон.

Азовці узгодили контракт з Остапом Маркевичем, повідомляє ТаТоТаке.

"Після закінчення УПЛ може прийти хоч Капелло": Бабич прокоментував можливе призначення Маркевича тренером Маріуполя

42-річний фахівець розпочне роботу з наступного сезону, замінивши на тренерському містку Маріуполя Олександра Бабича. Останнім місцем роботи Маркевича був Чорноморець, який він покинув кілька місяців тому. Також він має досвід роботи у Агробізнесі та молодіжці Вільяреала.

Додамо, що наразі Маріуполь посідає восьму сходинку турнірної таблиці УПЛ, зберігаючи хороші шанси на плей-офф за єврокубки.

"Мій сусід оформив покер у ворота Барселони": як син легенди Шахтаря тренує Динамо в Еміратах

blog_ava
Шахтар – Динамо: Циганков став учасником скандалу в ложі журналістів перед матчем, – ЗМІ
6 липня
19156
Теги
Головне Маріуполь Маріуполь Остап Остап Маркевич Олександр Олександр Бабич ТаТоТаке
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
49
хв
Рух
17:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук