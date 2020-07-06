Маріуполь домовився з Остапом Маркевичем на наступний сезон, – ЗМІ

Маріуполь вже визначився з ім'ям головного тренера на наступний сезон.

Азовці узгодили контракт з Остапом Маркевичем, повідомляє ТаТоТаке.

"Після закінчення УПЛ може прийти хоч Капелло": Бабич прокоментував можливе призначення Маркевича тренером Маріуполя

42-річний фахівець розпочне роботу з наступного сезону, замінивши на тренерському містку Маріуполя Олександра Бабича. Останнім місцем роботи Маркевича був Чорноморець, який він покинув кілька місяців тому. Також він має досвід роботи у Агробізнесі та молодіжці Вільяреала.

Додамо, що наразі Маріуполь посідає восьму сходинку турнірної таблиці УПЛ, зберігаючи хороші шанси на плей-офф за єврокубки.

"Мій сусід оформив покер у ворота Барселони": як син легенди Шахтаря тренує Динамо в Еміратах