Бабич не беспокоится о продлении контракта с Мариуполем – на его место сватают Маркевича

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился мыслями относительно возможной потери должности после завершения сезона.

"На самом деле, это дело клуба. Моя задача – честно отработать сезон, доиграть его. Информация (о возможном увольнении – Футбол 24) никак на меня не влияет, это больше влияет на футболистов.

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Каждый год мы оказываемся в такой ситуации, каждый год и продлеваем контракт. Уже доиграем, а руководство как решит, так и будет. Знаю цену своей работы. Наш тренерский штаб воплотил большой объем работы за это время. Дважды были в полуфинале Кубка, занимали 5-е, 4-е место. Дважды играли в Лиге Европы. Вижу перспективу в этой команде, какой бы тренер не пришел", – признался специалист в интервью Футбольному формату.

Напомним, ранее появилась информация, что Мариуполь договорился с Остапом Маркевичем о назначении наставником команды на новый сезон. Также среди претендентов на место Бабича называет экс-тренера приазовцев Валерия Кривенцова.

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