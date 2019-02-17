Бабич: Мріємо про третє місце та Лігу Європи

Наставник Маріуполя Олександр Бабич розповів про завдання команди на весняну частину УПЛ.

"Завдання №1 – потрапити до першої шістки. Якщо помріяти, то, звичайно, Ліга Європи, а якщо взяти мету за метою, то хочеться третє місце.

Зінченко в Кубку Англії: чудова статистика, активна робота на атаку та оборону, суперечливі оцінки англійських ЗМІ

Розуміємо, що зараз буде складно, Олександрія далеко відірвалася, але першочергове завдання – потрапити в шістку, а там будемо чіплятися за найменший шанс. Навіть якщо він буде невеликий, все одно будемо вірити і йти до нього.

Ми багато уваги приділили теоретичним заняттям. Приділили час високому пресингу, тепер трохи по-іншому працюємо з ним, набагато агресивніше і правильніше.

У чемпіонаті вже відпрацьовували пару схем. На цих зборах теж спробували зіграти декілька матчів за схемою 4-3-3. Моментами виходило.

У нас є 4 захисники, є в середині поля група гравців, яка розуміє, як грати в 2 і 3 центральних півзахисника. Є і креативна атака. Спробували як варіант, не знаємо, чи будемо використовувати її далі. Для загального розвитку це має піти тільки на користь", – сказав Бабич в ефірі "Футбол News".