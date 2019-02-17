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Бабич: Мечтаем о третьем месте и Лиге Европы

12:33 31 Читати українською
Бабич: Мечтаем о третьем месте и Лиге Европы
Александр Бабич / Фото: соцсети

Наставник Мариуполя Александр Бабич рассказал о задачах команды на весеннюю часть УПЛ.

"Задача №1 – попасть в первую шестерку. Если помечтать, то, конечно, Лига Европы, а если взять цель за целью, то хочется третье место.

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Понимаем, что сейчас будет сложно, Александрия далеко оторвалась, но первоочередная задача – попасть в шестерку, а там будем цепляться за малейший шанс. Даже если он будет небольшой, все равно будем верить и идти к нему.

Мы много внимания уделили теоретическим занятиям. Уделили время высокому прессингу, теперь немного по-другому работаем с ним, гораздо агрессивнее и правильнее.

В чемпионате уже отрабатывали пару схем. На этом сборе тоже попытались сыграть пару матчей по схеме 4-3-3. Моментами получалось.

У нас есть 4 защитника, есть в середине поля группа игроков, которая понимает, как играть в 2 и 3 центральных полузащитника. Есть и креативная атака. Попробовали как вариант, не знаем, будем ли использовать ее дальше. Для общего развития это должно пойти только на пользу", – сказал Бабич в эфире "Футбол News".

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